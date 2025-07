Chukwueze: “Se ascolteremo Allegri faremo risultati. Vuole vincere con il Milan”

31/07/2025 | 19:37:15

Samuel Chukwueze ha commentato a Milan TV la vittoria contro il Perth Glory: “Siamo felici di aver vinto 2 partite. Oggi è stata una buona partita. Ogni match conta durante la pre-season per arrivare pronti all’inizio della Serie A. Piccole o grandi squadre, non importa, dobbiamo vincere ogni partita per raggiungere i nostri obiettivi per la stagione. La vittoria di oggi ci dice che dobbiamo continuare a lavorare duro e concentrarci sulle prossime sfide. Allegri è un grande allenatore, tutti lo sanno, ha vinto tanto in carriera. Ed essendo qui ora vorrà vincere trofei anche con il Milan. È un grande allenatore, sa quello che vuole. Lavora con i giocatori, sa come rapportarsi con i giocatori, sa cosa vogliono i giocatori e di cosa ha bisogno lui. Se lo ascolteremo otterremo dei risultati”.

Foto: instagram Milan