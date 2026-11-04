Chukwueze operato a Londra: intervento riuscito, ora inizia la riabilitazione

04/11/2026 | 12:29:05

L’esterno del Milan Samuel Chukwueze è stato operato a Londra come fa sapere il club rossonero attraverso un comunicato: “AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra. L’intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo”.

foto: instagram Milan