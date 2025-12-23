Chukwueze: “Milan? Ho rimpianti, non mi sono state date le mie possibilità”

23/12/2025 | 22:57:35

Samuel Chukwueze, ex attaccante del Milan, passato al Fulham, ha parlato a OA Sports, soffermandosi sulla sua esperienza in rossonero.

Queste le sue parole: “Più difficile la Premier o la Serie A? Per me non ce ne è una più semplice delle altre, ogni campionato ha il suo stile di gioco. Penso che in Serie A non mi è stato concesso tempo e non ho avuto le opportunità che avrei voluto. Ma questo succede nel calcio: devo continuare a lavorare con la testa bassa e magari ritornerò in Serie A, o in Liga oppure rimarrò in Premier League. Per il momento sono solamente concentrato sul Fulham e giocare con la fiducia che ho ritrovato”.

Sulle differenze fra il suo Milan e quello attuale: “Il modulo e le tattiche sono diverse. Probabilmente le tattiche inglesi sono più adatte al mio stile di gioco rispetto a quelle italiane. Per questo adesso sono concentrato su quelle che mi danno il maggior beneficio”.

Poi sulle differenze tra Conceicao e Allegri ha aggiunto: “Ogni allenatore ha il suo stile e le sue idee di gioco a livello tattico. Quelle di Conceicao sono diverse da quelle di Allegri, quindi dipende da come cambia la formazione e lo stile…”.

