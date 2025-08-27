Chukwueze-Fulham: no stop in corso, trattativa avanzata

27/08/2025 | 12:18:23

Chukwueze in uscita dal Milan, avanza il Fulham che si era materializzato negli ultimi due-tre giorni. E che adesso può spingere fino in fondo, operazioni di circa 25 milioni, bonus compresi. Proprio in queste ore agenti e intermediari sono al lavoro per mettere a posto gli ultimi dettagli, soprattutto quelli che riguardano l’esterno offensivo. L’addio di Chukwueze al Milan è sempre più probabile dopo un’esperienza molto deludente.

Foto: Instagram Milan