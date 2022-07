Chukwuemeka, un’altra idea per il centrocampo del Milan

Secondo quanto riferisce The Athletic, Milan e Barcellona avrebbero messo gli occhi su Carney Chukwuemeka, centrocampista classe 2003 dell’Aston Villa. Una notizia trapelata nel pomeriggio di ieri. Il giocatore inglese ha un contratto in scadenza a giugno 2023 con l’Aston Villa, ma non ha intenzione di rinnovarlo.

Il Milan avrebbe sondato il terreno con l’Aston Villa, che chiede però 20 milioni di sterline, una cifra che il Milan non intende versare, visto che Chukwuemeka è in scadenza tra un anno.

Foto: twitter Aston Villa