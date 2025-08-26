Ufficiale: Chukwuemeka è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund

26/08/2025 | 14:15:17

Il Borussia Dortmund ha annunciato sul proprio sito l’acquisto di Carney Chukwuemeka. Il comunicato del club tedesco: “Il Borussia Dortmund ha acquisito Carney Chukwuemeka dal Chelsea. Il 21enne, che nella scorsa seconda metà di stagione e durante la FIFA Club World Cup aveva già giocato in prestito per il BVB, si lega ora definitivamente all’otto volte campione di Germania fino al 30 giugno 2030. Chukwuemeka ha già disputato 17 partite ufficiali per il Borussia Dortmund nella scorsa stagione (1 gol) e manterrà il numero di maglia 17″.

Foto: sito Borussia Dortmund

