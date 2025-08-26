Chukwuemeka: “Dortmund la mia nuova casa. Ecco la mia promessa”

26/08/2025 | 14:45:46

Il Borussia Dortmund ha annunciato sul proprio sito l’acquisto di Carney Chukwuemeka. Le parole dell’ex giocatore del Chelsea che si è legato definitivamente al BVB, dopo aver già disputato 17 partite ufficiali col club giallonero nella passata stagione: “Mi sento davvero bene nel diventare ora parte stabile del BVB. Negli ultimi mesi ho conosciuto il club, l’allenatore, i miei compagni e i tifosi, e sono semplicemente felice che il Borussia Dortmund sia ora la mia nuova casa calcistica. Darò tutto me stesso per permettere alla squadra di raggiungere i nostri obiettivi”.

Foto: sito Borussia Dortmund

