Ufficiale: Chuba Akpom è un nuovo giocatore dell’Ipswich Town

11/08/2025 | 12:30:47

“L’Ajax, Chuba Akpom e l’Ipswich Town FC hanno raggiunto un accordo per il prestito dell’attaccante al club inglese. Il prestito ha effetto immediato e durerà fino al 30 giugno 2026. L’accordo include un’opzione di acquisto per la squadra inglese. Il contratto del 29enne britannico con l’Ajax scade il 30 giugno 2028. Chuba Akpom (9 ottobre 1995, Londra, Inghilterra) è entrato a far parte dell’Ajax nell’agosto 2023 proveniente dal Middlesbrough FC, club che milita nella Championship. L’attaccante ha debuttato con l’Ajax il 3 settembre 2023 nella partita contro il Fortuna Sittard, terminata 0-0. Ad oggi, Akpom ha disputato 68 partite ufficiali con la prima squadra dell’Ajax, segnando 23 gol”.

Foto: sito Ajax