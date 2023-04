Christillin: “Ultime partite pessime, ma confermerei Allegri sulla panchina della Juve”

Intervenuta a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1, Evelina Christillin, membro del board Uefa e Fifa, ha così parlato della sfida di ieri tra la Juventus e Inter: “Purtroppo ho visto la partita. È successo che sono quattro partite che le becchiamo. Un gol e quattro sconfitte in sei partite, direi che è preoccupante. Ieri sembravamo addormentati. Dispiace perché quest’anno gli obiettivi per la Juventus non è che siano tantissimi, c’era la Coppa Italia e ora resta la doppia sfida con il Siviglia”.

Poi ha proseguito parlando delle frasi dette da Allegri a Marotta e Baccin: “Non è stata carina. Queste frasi non sono tanto nello stile Juve, si vede che gli sono un po’ girate le scatole. Anche Landucci la scorsa settimana non è stato carino con Spalletti, sono un po’ saltati i nervi. Landucci è stato squalificato dalla Procura Federale anche se vedo che anche loro ogni tanto sbagliano, la Curva della Juve è stata riaperta per un vizio di forma”.

Infine, ha così risposto alla domanda sulla conferma del tecnico bianconero: “Se confermerei Allegri? Io sì perché a parte le ultime partite pessime, farsi tutto il campionato con il dubbio della penalizzazione non è facile. Tenere la barra dritta in una situazione simile non era proprio scontato, sarebbe stato difficile per chiunque”.

Foto: Instagram Allegri