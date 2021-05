Christillin: “Super Lega? I tre club che ancora ne fanno parte avranno ripercussioni”

Intervistata dalla trasmissione di Radio Rai, Radio Anch’io Sport, componente del consiglio di Fifa e Uefa, Evelina Christillin, ha parlato di Super Lega e delle squadra che non hanno ancora fatto retromarcia: “Andrea Agnelli? Non l’ho sentito, mi ha mandato un messaggio per la mia rielezione alla Fifa ma per il resto no. Faccio parte della Uefa e non cambio idea rispetto a ciò che ho detto in passato e ribadito da tanti. L’ordinamento sportivo della Uefa è chiaro, se uno sta fuori non può partecipare alle varie competizioni. I tre club che non si sono tiratui fuori dalla Uefa avranno ripercussioni, non so quale sia la durata di questi tempi ma vedremo cosa diranno i tribunali. Da juventina tengo le dita incrociate”.

Sul consiglio federale e il tetto degli stipendi: “Si sta discutendo sul possibile tetto sugli stipendi dei giocatori, ma non da ora, i conti sono sotto gli occhi di tutti. Molti club sono in difficoltà e gli stipendi sono un tasto molto dolente, anche se ancora non si è arrivati a una decisione. Questa settimana si saranno anche consiglio e congresso della FIFA per il calcio internazionale. Non si può pensare solo si aumentare i ricavi, devono essere contenuti i costi. Ci sono alcune proposte per il pagamento dilazionato degli stipendi ma dobbiamo trovare una soluzione, altrimenti rischia di saltare il banco, e di conseguenza il calcio”.

Foto: Sito Uefa