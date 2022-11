Christillin: “Proprio il Qatar è stata l’unica Nazionale non all’altezza del suo Mondiale”

Evelina Christillin, membro aggiuntivo dell’Uefa nel Consiglio della Fifa, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio1, dove ha analizzato la prima settimana dei Mondiali in Qatar.

Queste le sue parole: “Ci sono state belle partite, con un’unica squadra non all’altezza, il Qatar, che infatti è già stato eliminato. Dallo stesso Canada si è visto qualcosa di piu. Il Qatar sinceramente non è mai stato all’altezza malgrado le aspettative e la lunga preparazione. Quello che è stato fatto a livello di infrastrutture non si può dire per la squadra”.

Foto: Uefa.com