Christillin: “La sentenza di oggi dovrebbe sbarrare la strada alla Juventus verso la Champions”

Intervistata da Radio 1 Rai nel corso di Radio Anch’Io Sport, il membro aggiuntivo Uefa nel Consiglio della Fifa, Evelina Christillin ha commentato quella che potrebbe essere la sentenza sulla Juventus in merito alla situazione plusvalenze.

Queste le sue parole: “C’è questo concetto di afflittività che riguarda solo la giustizia sportiva e non quella ordinaria. Verosimilmente sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada verso la Champions League. Ora ricordiamoci che le coppe europee sono tre, ma certamente il valore in termini economici di andare in Champions o in un’altra coppa è significativo, sono quasi 5 volte tanto. Vedremo se saranno 10, 11 o 13 punti, per noi juventini è una bella botta”.