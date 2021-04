Christillin: “Juve sempre in mano ad una sola famiglia. Altre società sono come barattoli, cambiano spesso proprietà”

Evelina Christillin, dirigente UEFA e grande tifosa bianconera, ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Chi mi odiava o soltanto antipatizzava mi chiamava ‘la signora degli Agnelli’, per segnalare la mia eccessiva familiarità e adombrare, come si usa, il favore immeritato. Le malelingue, lo si sa, non hanno età. Ma le posso dire? Me ne sono sempre infischiata!. Ruolo da Presidente nella Juve? Assolutamente infondata la notizia e già plurismentita. Nessuno mi ha chiamata e se vuole la mia opinione penso che Andrea Agnelli continuerà nel ruolo. Con la Juve è un amore infinito, inesauribile, totale. Ed è già un orgoglio il solo fatto di poter essere annoverata tra le possibilità. Non ha fondamento l’ipotesi ma fa immenso piacere per la stima che immagino la sostiene”.

Infine un messaggio ai tifosi bianconeri. “Dobbiamo avere una visione diacronica del fenomeno Juve. Resistere alle pulsioni del presente, alla figuraccia patita, all’impellenza di un giudizio e confortarci con la storia più che centenaria di questa grande squadra. È sempre stata in mano a una sola famiglia mentre le altre compagini sono barattoli che viaggiano tra gli Emirati, la Cina e fondi americani. La nostra è una storia vittoriosa, ineguagliata”.

FOTO: Sito ufficiale Uefa