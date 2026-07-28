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Christensen: “Sono molto grato al Barca per il rinnovo. L’obiettivo è vincere più titoli possibili e competere per la Champions”

28/07/2026 | 16:50:52

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Il difensore del Barcellona, Andreas Christensen, ha parlato ai media dal ritiro del club al St. George’s Park. Queste le sue parole:
“Spero di poter disputare una stagione senza infortuni e di essere disponibile per tutta la stagione. Ho molta fiducia nelle mie capacità. Il mio obiettivo è essere in forma; è per questo che mi sono preparato. Sono molto grato per il rinnovo e per questa nuova opportunità. Se il club prenderà un altro centrale? Non è una questione che mi riguarda. Ho fiducia nelle mie capacità e spero di mostrare la mia migliore forma. La rosa? È una squadra giovane, dove posso sviluppare il mio gioco. I giovani giocatori conoscono già i fondamentali e stanno dimostrando le loro qualità. Giocano nel miglior club del mondo e la competizione è sana. Sono giovani, ma esperti; sei di loro hanno disputato la finale dei Mondiali. C’è equilibrio. L’obiettivo è vincere più titoli possibili e competere per la Champions League”.
Foto: X Barcellona