Christensen: “Ho lasciato la Fiorentina perché volevo giocare di più. Felice di aver giocato con De Gea”

06/08/2025 | 16:05:49

L’ex portiere della Fiorentina Oliver Christensen, passato allo Sturm Graz dopo una trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva, ha parlato ai canali ufficiali del nuovo club: “La mia priorità era trovare una squadra dover poter giocare molto, anche se non è mai bello dover sostituire un collega infortunato. Voglio solo aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Quando scendo in campo sento che dentro di me cambi qualcosa, perché voglio vincere a tutti i costi. Se qualcosa non va, posso scatenarmi un po’. De Gea? Per i portieri della mia generazione è una leggenda, ha avuto una carriera incredibile trascorrendo dodici anni al Manchester United. Sono stato felice di potermi allenare al suo fianco per sei mesi”.

FOTO: Sito Sturm