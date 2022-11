Choupo-Moting: “Non importa quanto cambiamo, abbiamo la qualità per battere chiunque”

Gol e premio di migliore in campo per Eric-Maxim Choupo-Moting nella vittoria per 2-0 del Bayern contro l’Inter. Intervenuto ai canali ufficiali del club tedesco, l’attaccante ha così parlato della vittoria contro i nerazzurri: “La Champions è una grande competizione e noi vogliamo vincere ogni partita. Sappiamo che è un qualcosa di speciale fare sei vittorie in un girone così, ma è ciò che volevamo. Abbiamo cambiato qualcosa contro i nerazzurri e volevamo dimostrare che non importa quanto cambiamo perché abbiamo abbastanza qualità per battere chiunque”.

Foto: Instagram Bayern Monaco