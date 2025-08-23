Ufficiale: Chotard è un nuovo giocatore del Brest

23/08/2025 | 15:15:20

“Il Brest è lieto di annunciare l’arrivo di Joris Chotard dal Montpellier. Il centrocampista di 23 anni ha firmato per le prossime 4 stagioni. Nato a Orange, nel Vaucluse, il nuovo numero 13 del Brest raggiunge il Montpellier HSC nel 2016, all’età di 15 anni. È nell’Herault che Joris Chotard si mette in mostra e scopre la Ligue 1 McDonald’s durante la stagione 2019-20. In 6 stagioni, il centrocampista diventa un ingranaggio essenziale della sua squadra. In totale, Joris ha disputato 190 partite con il suo club formatore, di cui 177 in Ligue 1, con 2 gol e 11 assist. Nonostante la giovane età, è un centrocampista già esperto quello che si unisce alle fila dello Stade Brestois 29. Joris ha anche disputato i Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove ha conquistato la medaglia d’argento insieme a un certo Bradley Locko. Benvenuto a casa, Joris!”.

Foto: sito Brest