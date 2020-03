Chong e il rinnovo con lo United: “Questo è il club perfetto per continuare a crescere”

Dopo il rinnovo con il Manchester United fino al 2022 con opzione per un altro anno, Tahith Chong ha rilasciato le seguenti parole ai canali ufficiali dei Red Devils: “Quando sono arrivato allo United è stato come se un sogno fosse diventato realtà. Ogni volta che indosso questi colori è un onore. Questo è l’ambiente perfetto per continuare a crescere lavorando duramente ogni giorno. Qui ho l’occasione di lavorare con grandi calciatori e imparare da uno staff fantastico. Sono lieto di aver rinnovato e sono grato per questa opportunità”, ha chiuso Chong.

Foto: Twitter ufficiale Manchester United