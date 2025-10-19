Cholito, un affare per il Torino. E già tre gol pesanti

19/10/2025 | 11:32:26

Giovanni Simeone al Torino: una grande sorpresa che vi abbiamo svelato lo scorso fine luglio e che sta dando risultati concreti. Il Cholito ha segnato tre gol pesanti, un paio da 6 punti per le vittorie contro Roma e Napoli, soprattutto aveva messo i granata in cima alla lista del gradimento rispetto alle altre proposte che aveva avuto. Legatissimo al Napoli, Simeone aveva deciso di cambiare per avere più spazio. E sapeva che Zapata avrebbe avuto bisogno di tempo per trovare la migliore condizione dopo l’infortunio, per questo motivo il Torino aveva pensato a lui. Operazione da circa 8 milioni tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus, ma soprattutto riscontri immediati e la soddisfazione di Baroni che anche ieri ha esaltato le doti professionali e umane del figlio d’arte. Quando Zapata sarà al top della condizione, l’attacco del Torino ne gioverà e sarà un piacere per lo stesso Cholito.

Foto: X Torino