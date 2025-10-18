Cholito, proprio lui: il Napoli si arrende all’ex, tre punti pesanti per il Torino. Annullato l’1-1 di Lang

18/10/2025 | 19:58:43

Una partita inaspettata quella tra Torino e Napoli. I campioni d’Italia in carica hanno iniziato bene nel primo tempo, tenendo il pallino del gioco, ma tutto è cambiato al 32’ quando l’ex della gara, Giovanni Simeone, ha trovato il gol con un preciso tiro di sinistro, mettendo la partita in salita per gli azzurri di Antonio Conte.

Il secondo tempo è proseguito sulla falsariga del primo, con un Napoli in controllo del match ma incapace — complice l’assenza del suo attacco titolare — di trovare la rete del pareggio. L’unica vera occasione per il Napoli si è presentata nei minuti finali con il gol di Lang, annullato poi dal VAR per fuorigioco. Il Torino ha così conquistato il suo secondo successo in campionato, il primo davanti al proprio pubblico, mentre gli azzurri hanno incassato la loro seconda sconfitta stagionale.

Foto: X Torino