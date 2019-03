Il Cholismo smontato in una notte perfettamente al Max

Il famoso Cholismo, marchio di fabbrica di Diego Simeone. Il non farti giocare sempre e comunque, il saper soffrire dinanzi alle difficoltà. Anzi, il Cholismo solitamente è esaltarsi quando aumentano le suddette difficoltà. Ieri sera allo Stadium è stato esposto il manifesto del ridimensionamento di questa corrente di pensiero. Non la fine, perché ognuno può e deve insistere su una filosofia che ha portato a diversi e prestigiosi risultati, ma un ridimensionamento sì. In una notte perfettamente al Max, preparata da Allegri con la sagacia e la rabbia ideali per rispondere a tutti i suoi detrattori, il Cholismo ha preso una bastonata che se la ricorderà per anni e anni. Simeone ha dovuto riconoscere, non avrebbe potuto fare diversamente. E si è arreso in una notte perfettamente al Max…

Foto: Twitter ufficiale Juventus