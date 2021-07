Choc in Uruguay: un altro calciatore si toglie la vita. È il terzo in sei mesi

Tragedia in Uruguay. Pochi giorni dopo la morte del giocatore Williams Martínez per suicidio, un altro calciatore ha deciso di togliersi la vita nelle ultime ore: Emiliano Cabrera, terzino 27enne del Villa Teresa. Il terzo in questi ultimi 6 mesi. Il primo a compiere l’insano gesto è stato l’ex attaccante Santiago Garcia. Non ancora chiare le ragioni che hanno spinto Cabrera a porre fine alla sua vita. Secondo la stampa locale il motivo di tale gesto è legato da “pesanti problematiche familiari che lo avrebbero portato in un profondo stato depressivo“.

Foto: Diario Olé