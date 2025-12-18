Choc in Ecuador: ucciso il calciatore 33enne Mario Pineida

18/12/2025 | 12:08:17

Il calciatore del Barcellona SC e della Nazionale ecuadoriana, Mario Pineida, è stato ucciso all’età di 33 anni in un agguato da parte di due individui in scooter.

Questa la nota del club:

“Ai nostri soci e sostenitori: l’FC Barcelona Sporting Club annuncia con profonda tristezza la morte del suo giocatore Mario Pineida, a seguito di un’aggressione. Questa tragica notizia ci tocca profondamente tutti e condividiamo il dolore dell’intera famiglia del Barça. Nelle prossime ore, vi terremo informati sugli eventi organizzati in sua memoria”.

Sono tutt’ora in corso le indagini per ricostruire l’evento e per individuare i colpevoli.

Foto: Wikipedia