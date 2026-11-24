Chivu: “Zielinski non sarà a disposizione. Stones sarà convocato. I tre attaccanti sono pronti, vedremo che scelte fare”
24/11/2026 | 15:25:39
Cristian Chivu presenta la sfida contro lo Stoccarda, in programma mercoledì a San Siro alle 21:00. Le parole in conferenza stampa.
Sull’attacco: “Lautaro, Pio Esposito e Thuram sono tutti a disposizione, vedremo domani le scelte che faremo”.
Su Stones: “Sta meglio, sarà convocato domani”.
Su Zielinski: “Non sarà a disposizione”.
Su Sucic in grado di raccogliere il peso dell’assenza di Calhanoglu: “La mia preoccupazione da allenatore è trasmettere certezze alla squadra, è la mia premura nella preparazione alla partita. I ragazzi devono sentirsi a proprio agio nel fare determinate cose. Certe improvvisazioni non possiamo farle e non dobbiamo farle. Abbiamo cinque centrocampisti, le scelte le vedrete domani”.
Foto: X Inter