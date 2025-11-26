Chivu: “Zielinski aveva un problema alla coscia, è uscito per questo”

27/11/2025 | 00:27:50

Cristian Chivu ha parlato a Prime Video dopo la sfida persa contro l’Atletico Madrid: “Ho parlato alla squadra e ho detto le cose che avevo da dire. C’è tanto rammarico, per la prestazione, per quello che abbiamo messo in campo. Non meritavamo di perdere, ma ultimamente, al di là di meriti e demeriti, non portiamo a casa nulla. Bisogna sapersi rialzare e reagire al momento e fare di tutto per uscirne. Prima o poi tornerà un pizzico di fortuna. I cambi di Zielinski e Bonny? Zielo aveva un problema alla coscia, su Bonny avevamo bisogno di forze fresche che sapessero far salire la squadra e mettere in difficoltà gli avversari in velocità”.

foto x inter