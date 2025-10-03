Chivu: “Voglio che i miei giocatori si facciano trovare sempre pronti. Nicola sa come dare mentalità a una squadra”

03/10/2025 | 14:21:12

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa del modo in cui gestisce l’annuncio della formazione alla squadra e della sfida contro la Cremonese:

“La formazione di domani? Sono trasparente con i giocatori: c’è chi mi chiede di dirla prima, chi di dirla dopo. Non ho una regola precisa, ma in allenamento mescolo sempre le cose per responsabilizzare tutti. Magari oggi qualcuno era arrabbiato perché pensava di non giocare domani, e va bene così: io voglio i miei giocatori arrabbiati. Voglio che si facciano trovare pronti indipendentemente dalle mie scelte. A volte comunico chi giocherà il giorno prima, a volte la mattina stessa; finora, l’ho sempre detto tre ore prima della partita. La Cremonese? È una squadra fisica, organizzata e ben allenata. Hanno come obiettivo quello di rimanere in Serie A, e Nicola se ne intende: sa come dare mentalità a una squadra che sulla carta è in difficoltà”.

Foto: X Inter