Chivu: “Vogliamo restare ai vertici del calcio mondiale. Calhanoglu? Ha voglia di rifarsi”

Chivu, in conferenza a Appiano Gentile, ha parlato del percorso della squadra, sottolineando la consapevolezza delle aspettative: “Negli ultimi anni siamo sempre stati ai vertici del calcio mondiale e vogliamo restarci.” Riguardo alla rosa, l’allenatore ha spiegato: “Siamo in costante dialogo con la società per definire le strategie di mercato. Le idee sono condivise e restiamo aperti a opportunità perché manca ancora un mese alla chiusura.” Sulla sua esperienza alla guida dell’Inter, Chivu ha aggiunto: “La responsabilità che mi è stata affidata è grande, e l’ho sempre accettata. Farò del mio meglio per essere all’altezza della fiducia della società. Nel mio cuore l’Inter avrà sempre un posto speciale e voglio restituire qualcosa di importante a questo club.” Su Leoni e Pio Esposito: “A livello umano sono tanta roba entrambi, saranno il futuro del calcio italiano. Per molti anni rappresenteranno la Nazionale”. Poi, su Calhanoglu: “Abbiamo molte opzioni in mezzo al campo, e la scelta di giocare a due o a tre dipenderà dalle prestazioni e dal tipo di avversario che affronteremo. Sono felice del suo rientro. Ha lavorato tanto durante l’estate per farsi trovare pronto. Negli Stati Uniti era amareggiato per non aver potuto dare il suo contributo, ma ora è motivato e determinato a lasciarsi tutto alle spalle.”

Foto: Sito Inter