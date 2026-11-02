Chivu: “Vogliamo imparare dagli errori, con il Feyenoord faremo una grande gara”

02/11/2026 | 19:09:07

Le parole di Cristian Chivu in conferenza stampa: “Credo nel lavoro, in quello che è questa squadra e che ha fatto fino ad ora. Sono fiducioso in quello che faranno, sono campioni e lo hanno fatto vedere. Hanno portato un determinato standard a quello che rappresenta il nostro club e si cerca di creare. Ci sono episodi negativi, errori dai quali si deve imparare, accettare e guardare, cercando di sistemarli per andare avanti fiduciosi. So cosa significa per questa squadra lo stadio, la passione che hanno i loro tifosi. So che tipo di atmosfera creano. So che non sarà facile, ci sarà un clima ostile ma è per questo che ci piace giocare in Champions League. Abbiamo sempre detto che la Champions si gioca partita per partita, ma vale anche per il campionato. Ovvio che se si vogliono fare i calcoli per arrivare tra le prime otto più o meno servono sedici punti. Noi siamo ancora in gara, consapevoli che domani non sarà semplice per noi e consapevoli di quello che siamo e vogliamo fare. Faremo una grande gara”.

foto x inter