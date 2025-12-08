Chivu: “Vogliamo evitare i playoff. I nuovi hanno dato massima disponibilità, sono felice di quello che stiamo facendo”

08/12/2025 | 15:19:39

Chivu ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions contro il Liverpool: “Non so cosa hanno loro dentro individualmente, ma l’anno scorso non si può cambiare. Bisogna stare sempre a schiena dritta e testa alta, bisogna essere competitivi in quelli che sono i nostri obiettivi. Non so se una vittoria o una sconfitta possono dare o togliere qualcosa, so che abbiamo reagito ogni volta. Nel quotidiano lavoriamo molto per superare certi momenti, per migliorare e diventare più forti di quanto siamo stati. Loro hanno avuto a che fare con il cambiamento importante del nuovo allenatore, che può creare caos, al posto di un altro allenatore che aveva fatto grandissime cose. Loro ci tengono a fare una bella stagione. Evitare i playoff? E’ l’obiettivo di tutti, ma dovremo essere pronti in caso dovesse capitare. Stiamo cercando di dare minuti a tutti, di fare rotazioni per cercare di accontentare i giocatori e metterli in condizione di essere pronti. Sono contento di quello che stanno facendo. Non metto muri intorno a me, sto cercando di costruire ponti per uscire dalla zona di comfort. Ci sono giocatori che apprezzano questo cambiamento, magari a volte sono un po’ confusi, ma il caos ti responsabilizza. Sono convinto che se domani chiedo a Thuram di fare il centrocampista, lo fa senza problemi. Così come i nuovi mi hanno dato massima disponibilità, hanno fatto vedere cose che magari non sono belle per i giudizi da fuori, ma sono compatibili con il lavoro della squadra e sono fondamentali. Loro apprezzano di più quando vedono questo atteggiamento e tipo di lavoro, nonostante le difficoltà danno sempre il massimo e cercano di aiutare la squadra”.

