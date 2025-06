Chivu: “Vogliamo andare avanti al Mondiale. Pio Esposito? Ha bisogno di qualche coccola”

25/06/2025 | 09:50:20

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato a SportMediaset: “Abbiamo passato più giorni assieme, prima del Monterrey solo due giorni assieme. Avere modo di stare assieme è sempre bello, anche se fare un ritiro a fine stagione non è mai il massimo. Abbiamo massima disponibilità e serietà per questo torneo. Vogliamo essere determinanti e andare più avanti possibile. Pio Esposito? Io guardo sempre il lato umano, è fondamentale. Nei momenti di difficoltà bisogna trovare qualche coccola e qualche carezza, qualche parola giusta. Lo facciamo noi come staff e lo fanno anche tra di loro. Stanno bene insieme e lo sapevamo, non a caso negli ultimi anni questa squadra ha fatto molto bene”.

FOTO: X Inter