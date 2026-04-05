Chivu: “Visti segnali di maturità. Siamo tutti colpevoli di quello che succede nel calcio”

05/04/2026 | 23:36:54

Cristian Chivu ha parlato a DAZN dopo Inter-Roma: “All’intervallo avevamo detto che era importante l’approccio del secondo tempo, lo abbiamo fatto molto bene, segnando subito due gol. Capisci quello che succede in campo, questa squadra dà segni di maturità. Magari nelle ultime partite aveva speculato un po’ di più, ma oggi ci siamo presentati in campo con lo spirito giusto, per essere dominanti e chiudere la partita. Andare a prendere la Roma non è semplice, perché ti svuota in mezzo al campo e ha quinti e trequartisti sempre sulle fasce. Eravamo un po’ preoccupati per la giocata su Malen, per questo forse Calhanoglu era un pochino più basso, così faceva fatica ad arrivare su Pisilli. Non ho la bacchetta magica, ma siamo tutti colpevoli di quello che succede in questo calcio. Partendo dagli allenatori, fino ai calciatori e al mondo social e ai giornalisti. Piace esaltare le cose negative, mentre il calcio dovrebbe rimanere sempre un gioco. A partire dal settore giovanile, dove io sono stato e so cosa succede. Dovremmo cambiare l’approccio nei confronti di questo bellissimo gioco che fa innamorare bambini e tifosi, quelli che tifono veramente, non quelli che gufano e sparano… qualcosa che non si può dire. Felice per Lautaro, per Thuram, Barella e per Denzel che ha fatto un ottimo secondo tempo. Vale anche per Luis Henrique, Diouf, Frattesi, per coloro che non sono scesi in campo”.

foto x inter