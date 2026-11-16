Chivu vince la Panchina d’Oro. Alvini e Tomei premiati per B e C

16/11/2026 | 14:00:45

Cristian Chivu ha vinto la trentacinquesima edizione della Panchina d’Oro per lo scudetto conquistato alla guida dell’Inter. Succede ad Antonio Conte che si era assicurato il trofeo nel 2025, alle sue spalle Fabregas e Gasperini. Massimiliano Alvini e Francesco Tomei si sono imposti per la Serie B e la Serie C, dopo le rispettive promozioni con Frosinone e Ascoli. La dedica di Chivu: “Ringrazio i giocatori, lo staff, la società e soprattutto la mia famiglia che mi è stata vicina nelle vittorie ma soprattutto nelle sconfitte”.

Foto: x Inter