Chivu: “Udinese squadra fisica. Ecco dove vedo Frattesi in campo”

30/08/2025 | 14:23:30

In vista della 2ª giornata di Serie A, il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu ha presentato, in conferenza stampa, la prossima gara tra i nerazzurri e l’Udinese. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore: “Sucic titolare? La meritocrazia te la guadagni in allenamento per farmi porre tanti punti interrogativi. Non guardo i primi undici ma guardo 22 giocatori di movimento che devono cercare di mettermi in difficoltà per come si allenano in campo e per come si comportano fuori”. Su Frattesi: “Per me, per caratteristiche è una mezzala di inserimento ma può giocare anche sotto punta. Quando giocheremo con due trequartisti lo vedo adatto. Poi nascendo come mezzala potrà darmi una mano anche in fase difensiva e tornare a rifare nei tre in mezzo a protezione la densità giusta. A volte non mi fido di avere solo due mediani. Più o meno il suo ruolo è questo, poi sono sicuro potrà fare anche altre cose”. Sull’Udinese: “È una squadra strutturata dal punto di vista fisico e ha fatto vedere sempre belle cose. L’anno scorso partivano 4-4-2, hanno un centrocampo molto adatto e di struttura. Quest’anno le caratteristiche dei giocatori sono simili ed è difficile affrontarli”.

Foto: X Inter