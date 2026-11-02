Chivu: “Tornano Pavard e Provedel, abbiamo dovuto gestire situazioni non prevedibili”

02/11/2026 | 19:27:41

Le parole di Chivu in conferenza stampa che ha fatto il punto sugli infortunati: “Abbiamo dovuto gestire un paio di situazioni non facili e non prevedibili, ci siamo trovati in una situazione in cui servivano soluzioni. Abbiamo recuperato giocatori, Provedel e Pavard sono tornati e non abbiamo avuto altri problemi in questi giorni. Questa squadra in casa si esalta, ha un tifo che li spinge da dietro. Ci sono giocatori che hanno qualità, che sono bravi nei duelli e nell’uno contro uno. Sappiamo che non sarà facile, ma allo stesso tempo anche noi dovremo tirare fuori le nostre qualità e quello che sappiamo fare per metterli in difficoltà. Bonny fino alle 16.30 di sabato aveva ancora la febbre, l’abbiamo recuperato in extremis nonostante uno stato di debolezza cronico con vomito e febbre alta. Pio si è ripreso, credo che le scelte in attacco saranno precise”.

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