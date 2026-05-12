Chivu: “Thuram sta bene, avremo un altro giorno per valutarlo. Non dobbiamo avere l’ossessione del Doblete”

12/05/2026 | 19:50:25

Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la finale di Coppa Italia contro la Lazio: “Sono due partite diverse quella di domani e quella di sabato scorso, loro troveranno qualche motivazione in più. Noi dobbiamo essere umili, consapevoli del fatto che abbiamo meritato uno scudetto e di arrivare in finale di Coppa Italia. Vogliamo onorarla al meglio delle nostre qualità, sicuramente saremo pronti. Thuram? Sta meglio, sta bene. Domani avremo un altro giorno per valutarlo. I ragazzi hanno sempre la testa alta, cercano di dare il massimo quotidianamente e partita per partita. Una stagione è fatta di alti e bassi, saper reagire alle difficoltà, saper accettare con umiltà che non siamo perfetti è merito loro. Noi dobbiamo fare attenzione che le cose non esagerino sui loro pensieri, i loro atteggiamenti. Noi come loro abbiamo valori importanti che ci hanno permesso di fare una stagione come quella di quest’anno. Doblete? Non dobbiamo avere l’ossessione di vincere. Ci siamo meritati una stagione importante, bisogna mantenere la stessa lucidità, atteggiamento mantenuto finora. Dobbiamo essere sereni, avere il sorriso sulle labbra. Vogliamo entrare in campo con determinazione, ma anche con il sorriso e l’entusiasmo che ci ha contraddistinto in stagione”.

foto x inter