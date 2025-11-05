Chivu: “Thuram? Siamo felici di rivederlo coi compagni. La reazione post Napoli? C’è stata ed è quello che avevamo chiesto, ora vogliamo vedere continuità”

05/11/2025 | 13:00:12

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato ai microfoni di Prime Video a poche ore dal match contro il Kairat. Queste le sue parole:

“Perché non sarà una partita facile? La Champions è questa, se sei arrivato nella fase a gironi vuol dire che qualcosa hai e bisogna rispettare questo. Una squadra che per arrivare in Champions ha fatto 4 turni preliminari e qualcosa di buono ha. Ha eliminato Slovan, Celtic, bisogna stare sempre con le antenne dritte, le partite non sono mai semplici. Thuram? Umanamente ci è mancato tanto perché abbiamo perso un bravissimo ragazzo oltre all’attaccante che ci serviva in queste partite ogni tre giorni. Siamo felici di rivederlo coi compagni. Poi è ancora da valutare quanto e se ne ha qualcosa. Ha pochi allenamenti col gruppo, lo abbiamo gestito gradualmente. Abbiamo questa cura particolare di non forzare, è stato fermo un mese, è andato giù di condizione. Se sono contento della reazione post Napoli? Ho visto la voglia di reagire, di prendersi la sconfitta di Napoli come un episodio, come una cosa che capita durante la stagione. La cosa importante è come reagisci. Dopo 3 giorni abbiamo giocato con la Fiorentina, poi a Verona, la reazione c’è stata ed è quello che avevamo chiesto. Ora vogliamo vedere continuità”.

Foto: X Inter