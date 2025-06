Chivu: “Thuram si è messo a disposizione, l’ho premiato”

30/06/2025 | 20:46:26

Intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Fluminense,il tecnico dell’Inter, Cristian Chivuper commentare la gara: “Thuram deve dare il massimo di quello che ha: mi fa piacere si sia messo a disposizione del gruppo e quindi l’ho premiato con la titolarità”.

Sul clima: “Devono essere forti dal punto di vista mentale. Ci sarà da soffrire, le gambe non gireranno e la mente si appannerà. Così mi capitava quando giocavo a queste temperature”.

Infine: “Il Fluminense è una squadra forte: l’importante è come ci caliamo nella gara. Dovremo essere sempre all’altezza delle richieste di una gara come questa”.

Foto: Instagram Inter