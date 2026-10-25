Chivu: “Thuram? Non se sia merito mio o di Zidane, è un leader. Sul gol della Fiorentina poteva crollare il castello”

25/10/2026 | 15:37:20

Le parole di Chivu in conferenza stampa: “Thuram? Non so se è merito mio o di Zidane (ride, ndr). Tira fuori la sua leadership, quello che è lui. Si è preso la responsabilità sulle spalle nel momento senza Lautaro, ne abbiamo parlato durante la sosta quando è rimasto ad Appiano. E’ un giocatore straordinario e lo fa vedere, si è messo a scattare e saltare l’uomo anche al 100′. E’ entrato in area con ferocità devastante, quando ti punta con quella velocità c’è sempre il rischio che ti salti o succeda qualcosa. Gli abbiamo dato anche un giorno di riposo domani nonostante la squadra si allenerà. Poteva crollare il castello quando siamo andati sotto, ma abbiamo mantenuto lucidità e voglia per riprendere la partita e alla fine siamo stati premiati. Non abbiamo mollato. Andare sotto per tante volte di fila può crearti anche qualche dubbio, ma le partite vivono di episodi e di momenti”.

foto x inter