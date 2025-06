Chivu: “Thuram non ha i 90′, sceglierò la miglior formazione. Frattesi? Il dolore persiste”

30/06/2025 | 12:40:14

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato a Dazn a poche ore dalla partita contro il Fluminense: “Saranno scelti i 10 migliori che possano aiutare la squadra senza dimenticarci che ci sono 5 sostituzioni e una sesta nei supplementari. Thuram? Non lo so, non credo, ma li deve trovare se ci fosse bisogno. Funziona così, bisogna dare sempre tutto quello che si ha, che sia un’ora, 70-80′. Si è allenato con noi negli ultimi giorni, è cresciuto dal punto di vista fisico, lo vedo più spensierato. Quel problemino che aveva è passato, anche lui è a disposizione com tutti gli altri”. Su Frattesi: “Pensiamo sempre all’incolumità del giocatore, a quello che ci potrà dare nel futuro. Ha provato in tutti i modi a mettersi a disposizione, ma il dolore persiste, inutile aspettare altri giorni. Farà qualche accertamento in più e dargli tempo per guarire”.

FOTO: X Inter