Chivu: “Thuram ha smaltito il dolore, devo decidere se giocherà. Situazione meteo? Ci dicano prima…”

29/06/2025 | 23:56:59

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Fluminense. Ottavi di finale del Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “Siamo pronti, siamo venuti qua per onorare il torneo e quello che la società rappresenta nel mondo. Abbiamo avuto anche qualche giorno di riposo e siamo pronti dal primo giorno. Faceva più fresco a ovest ma siamo pronti per essere la miglior versione nostra e per passare il turno”.

Come sta Thuram? Può giocare con Lautaro?

Si è allenato con noi da quando siamo venuti qua a Charlotte. Ha fatto due buoni allenamenti e ha smaltito il dolore alla coscia, poi starà a me scegliere se farlo partire dall’inizio”.

Cosa pensa di Thiago Silva? “Ha avuto e sta ancora avendo una carriera davvero pazzesca. E’ uno dei migliori difensori della storia del calcio, l’ho sempre apprezzato. Lo conosco anche come persona ed è una grande persona. Penso che possa essere considerato uno dei migliori degli ultimi 30 anni nel suo ruolo”.

Frattesi torna in Italia? Verrà qualcuno in aggiunta? “Partendo da Milano abbiamo tenuto conto degli imprevisti portando anche dei ragazzi della primavera. Anche loro hanno alzato subito il livello dell’allenamento. Sono contento perché le scelte le abbiamo fatte sapendo anche dei punti interrogativi. Purtroppo nel calcio capitano gli acciacchi. Bisogna gestirli con le pinze. C’è chi recupera come Marcus e chi cerca di recuperare come Calha e Davide e non ce la fanno. Abbiamo deciso di mandarli a Milano per qualche accertamento in più. I rumori in giro non avrebbero nemmeno fatto bene al gruppo. Oltre alle vacanze recupereranno. Non so se arriveranno altri. Sono scelte che faremo a porte chiuse”.

Cosa vi aspettate dalla partita? “Tutte le squadre hanno ambizioni a questo punto. Hanno qualità esperienza e intensità. La partita con il River ci ha fatto guadagnare in esperienza. Bisognerà anche gestire i momenti della partita e saperli accettare. Abbiamo un precedente che mi fa ben sperare”.

Cosa le ha fatto pensare il pareggio tra Fluminense e Dortmund? “In una fase a gironi le partite sono diverse. Domani è una partita secca con eventuali supplementari e rigori. Bisognerà cercare di sbagliare il meno possibile e cercare di sfruttare gli errori. Sarà dura.”

Luis Henrique vi ha parlato di come giocano i brasiliani?

“I giocatori brasiliani e le squadre hanno provato nella storia di avere qualità e hanno anche alzato il livello in Europa. Fortunatamente tanti brasiliani hanno giocato ad alto livello in Europa. Sappiamo quanto i brasiliani e le loro squadre abbiano dato al calcio”.

Cosa pensa del protocollo meteo? “Spero che per domani si prenda una decisione prima che cominci la partita. Se arriviamo allo stadio e ci dicono che dobbiamo aspettare due ore diventa difficile. Non si tratta di qualcosa che si possa rimandare così. Cambia anche l’alimentazione e bisogna essere pronti. Spero che entro domani a mezzogiorno si faccia un po’ di chiarezza. Bisogna prendersi la responsabilità”.

Com’è la situazione della squadra da quando l’ha presa?

“La situazione è uguale al primo giorno. Siamo gli stessi con la stessa voglia e fame con l’ambizione di fare un grande torneo. Lo staff ha la stessa voglia e passione dei mettercela tutta”.

Foto: X Inter