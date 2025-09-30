Chivu: “Thuram? Dovrebbe essere un crampo. Stiamo crescendo, felice di aver dato minuti ad altri giocatori”

30/09/2025 | 23:23:43

Cristian Chivu ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell’Inter contro lo Slavia Praga: “L’abbiamo trattata come una partita importante e seria, l’atteggiamento dei giocatori è stato fondamentale. Quando si perde non va bene, quando si vince c’è troppo entusiasmo, bisogna avere equilibrio e la felicità nel fare le cose giuste, questo è un gioco. Mi sembra che stiamo crescendo, i ragazzi hanno avuto sempre un comportamento corretto fin da quando abbiamo iniziato la stagione. Thuram dice che è un crampo, domani farà gli accertamenti e vedremo. Erano passate 72 ore dall’ultima partita, volevo dare la possibilità a dei ragazzi che sono dentro questo progetto e ha mancato di minutaggio e far riposare altri. Serviva attenzione, le cose vanno bene quando tutto finisce bene, sono felice di aver dato minuti a Bisseck e Zielinski e aver fatto riposare chi ha giocato molto. Poi devo pensare a sabato che ci sarà una partita importante e che altri andranno in nazionale e giocheranno altre due partite. Io non sono deluso di quello che stanno facendo i ragazzi, la perfezione non esiste ma vedo tanta applicazione, anche nell’accettare altre cose che non erano abituati a fare. Questo mi rende orgoglioso di quello che potrebbe fare questa squadra”.

FOTO: X Inter