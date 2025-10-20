Chivu: “Thuram con il Napoli non ci sarà, lo recupereremo il prima possibile”

20/10/2025 | 19:35:48

Cristian Chivu ha parlato anche delle gerarchie della sua squadra in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con l’Union SG: “Per me non esistono titolari, lo ripeto da mesi. Se non lo facessi, non sarei coerente. Mi fido di tutti i giocatori che ho a disposizione, tutti possono partire dall’inizio. Sono felice di avere a disposizione un gruppo del genere, mi permette di portare avanti un lavoro nel quale credo molto. Tutti possono dare un contributo alle partite e al cammino: quando vedo la gente felice mi sveglio bene al mattino. Lautaro sta bene, non ha più avuto problemi dopo Roma. Il giorno dopo ha fatto una buona seduta di recupero, oggi si è allenato normalmente. Per Thuram c’è bisogno di qualche giorno in più. Non so cosa dirvi, stiamo cercando di recuperarlo prima possibile, ma a quanto pare per il Napoli non ci sarà”.

Foto: X Inter