Chivu: “Sui social soltanto odio. La squadra mantiene un livello alto da 6-7 anni”

05/09/2026 | 22:04:52

Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto 3-2 contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Se è stata la partita più divertente da allenatore dell’Inter? Divertente per chi la vede in tv, per chi era allo stadio. San Siro era una bolgia non riuscivo neanche a comunicare, avevamo pochi difensori, la mia corsa sotto la curva è stata fatta per spiegare l’assetto e come mettersi in campo per avere più equilibrio negli ultimi cinque minuti. Io mi diverto quando vedo la mia squadra che non si snatura e continua a marciare sui nostri principi, che sa reagire ai momenti di difficoltà, non è la prima volta e sono felice per questo. Se ora non diranno più che non ho vinto scontri diretti? Ieri ho fatto una domanda al giornalista, chiedendo la sua idea sugli scontri diretti, ma non ho mai mancato di rispetto a nessuno. E’ stata riportata male. Per me tutte le partite in Serie A sono importanti. Non c’è bisogno portarla avanti questa cosa. Se magari l’anno scorso capivo quel tipo di domanda, cercando di trasmettere qualcosa, ma quest’anno non la capisco più: siamo campioni d’Italia e abbiamo vinto senza bisogno di determinati risultati. Non ho mancato di rispetto a nessuno: quando si riportano le cose, bisogna farlo per bene, senza voler far polemica per guadagnare like e follower. Bisogna mantenere un po’ di deontologia quando si fanno determinate cose. Nel mondo social si va a caccia con qualcosa che non ha a che fare con l’informazione. Oggi seminiamo soltanto odio, io non voglio questo: tutto deve finire dopo 100′ di partita. L’aver dimostrato sullo 0-2 di avere ancora fame? Il rischio quando vieni da una stagione dove hai vinto è sempre quello: puoi perdere qualcosa dal punto di vista motivazionale. Io non ho mai avuto questa sensazione dai miei giocatori, è merito loro. Non è giusto pensare solo a quest’anno, la squadra mantiene un livello alto da 6-7 anni, sa competere e dobbiamo farlo vedere anche quest’anno. Ho chiesto progressi, il gruppo reagisce da questo punto di vista: ha tanta voglia e fame nel proseguire questo cammino”.

Foto: X Inter