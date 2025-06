Chivu: “Sucic e Luis Henrique giocheranno al Mondiale. Cambio modulo? Può essere”

17/06/2025 | 15:46:44

Intervistato da DAZN, Cristian Chivu ha parlato della stagione che attende l’Inter e dell’imminente debutto al Mondiale per Club: “Non vediamo l’ora di giocare questa competizione in uno stadio bello e storico come il Rose Bowl di Pasadena. Siamo pronti. La serenità bisogna trovarla in fretta, anche se le cicatrici e l’amarezza ti restano in bocca. La stagione, però, non è finita e bisogna concluderla al meglio, fare di tutto per lasciarsi alle spalle quanto accaduto. Il calcio è questo, bisogna accettare le sconfitte e imparare da essere. Bisogna guardare avanti, anche perché il passato non si può cambiare. Cambio modulo? Potrebbe essere, lavoreremo per mantenere i principi che sono importanti, poi aggiungeremo qualcosa in più. I numeri sono importanti solo sui giornali, non bisogna dare punti di riferimento e serve giocare con personalità. Sucic e Luis Henrique? Li vedremo sicuramente nel Mondiale per Club, ora valuteremo se dall’inizio o meno”.

FOTO: X Inter