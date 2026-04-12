Chivu, stoccata ai colleghi: “Scudetto? No, obiettivo Champions più vicino”

12/04/2026 | 23:55:43

A margine dell’intervista a Dazn, Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha risposto a una domanda sullo scudetto che si avvicina, lanciando una frecciata ai colleghi che parlano di obiettivi Champions (riferimenti ad Allegri e Conte in particolare).

Queste le sue parole: “Scudetto? Faccio come i miei colleghi che parlano di Champions, anche noi ci stiamo avvicinando all’obiettivo quarto posto, ma non è ancora matematico”.

Foto: sito Inter