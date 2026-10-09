Chivu: “Spence sarà convocato, vedremo se giocherà Provedel”

09/10/2026 | 15:15:01

Chivu ha parlato in conferenza stampa anche di Spence e Provedel: “Spence? E’ una settimana che si allena con noi, da lunedì è arrivato regolarmente nel programma della squadra senza vincoli o altre cose. Ha fatto cinque allenamenti bene, non dimentichiamo la riabilitazione e la vacanza post mondiale, è assente da due mesi dai campi. Sarà convocato, ci fa piacere vedere il suo sorriso, il suo lavoro e le sue qualità. Se giocherà Provedel? Non so, vedremo la sceltà che farò domani. Si gioca alle 18”.

foto x inter