Chivu: “Sommer? Tutti facciamo errori. Non provo nessuna emozione, penso solo a vincere con l’Ajax”

16/09/2025 | 21:19:31

Cristian Chivu ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro l’Ajax: “Emozioni? Non sto provando niente, per me è importante l’Inter, importante partire bene e fare una buona prestazione e vincere, questo è il mio primo pensiero. Io provo orgoglio per quello che ho fatto in questa squadra, orgoglio per quello che sono diventato in quei 4 anni meravigliosi. Soluzioni? Guardare la prestazione e vedere cosa abbiamo fatto nelle prime tre partite. La prestazione c’è sempre stata, a parte qualche momento nel primo tempo con l’Udinese. Ovvio che viene giudicato dal risultato e nessuno guarda la prestazione, ma è normale, bisogna accettarla. Bisogna aggiungere qualcosina per trasformare le prestazione nei risultati positivi. Sommer? L’errore lo facciamo tutti, non cambio per errori fisici o mentali, io cambio quando non si ha un comportamento giusto per quanto riguarda società e compagni”.

Foto: X Inter