Chivu: “Sommer e Luis Henrique stanno molto bene. Lautaro non vuole mai riposare”

27/01/2026 | 19:24:10

Cristian Chivu ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Borussia Dortmund: “Mi basta che la squadra lotti per essere competitiva, ciò che fanno quotidianamente. Lavorano per aggiungere qualcosa che è mancato in passato. Hanno sempre reagito, fatto vedere che sono pronti ad abbracciare qualsiasi idea. Stanno crescendo e facendo bene. Con alti e bassi, ma che fanno parte del processo. Sommer e Luis Henrique? Stanno molto bene e sono stimati dai loro compagni. La mia scelta non era dovuta alla prestazione di Luis Henrique. Sono stato schietto con lui e tutto il gruppo. Sommer ha esperienza e ha vissuto tanti momenti. Quello che conta è la stima dei compagni. Abbiamo perso delle partite in cui forse meritavamo di più ma lo accettiamo. Con l’Arsenal dal punto di vista delle determinazione abbiamo raccolto poco. Nico ha avuto un risentimento e non è stato convocato, sembra non sia niente di grave. Lautaro non vuole mai riposare e noi non vogliamo mai fare a meno di tutti i 22 giocatori. Questa squadra ha una rosa importante. Barella? Nico ha avuto un risentimento e non è stato convocato, sembra non sia niente di grave. Lautaro non vuole mai riposare e noi non vogliamo mai fare a meno di tutti i 22 giocatori”.

foto x inter