Chivu: “Sommer è il titolare dell’Inter. Diouf merita elogi, contro il Milan mi è piaciuto”

26/11/2025 | 12:10:50

Intervistato da Amazon Prime Video, Chivu ha parlato delle critiche ai suoi calciatori: “Io ho fiducia in tutti e 22 i giocatori che ho disposizione più i tre portieri. Ho fiducia anche in Martinez, ma per me ora Sommer è il portiere numero uno della squadra. In base alle partite, in base a come li vedo in settimana tutti prima o poi hanno avuto la possibilità di giocare. Diouf merita i miei elogi, ha fatto l’ultimo spezzone col Milan dove mi è piaciuto. Avere un mancino a destra che aveva coraggio di fare l’uno contro uno un po’ li ha messi in difficoltà. Siamo contenti di tutti e 22 più i portieri”.

