Chivu: “Solo in Italia si può mettere in discussione Thuram. Pio è diventato un giocatore internazionale”

08/11/2026 | 21:11:19

Le parole di Chivu in conferenza stampa: “Non siamo mai venuti a raccontare le nostre problematiche, che avevamo le assenze e gli infortuni. Abbiamo accettato la nostra condizione, pur pescando nell’Under 23 e devo ringraziare la società, Vecchi e i ragazzi che hanno permesso di mantenere un livello importante negli allenamenti. I ragazzi non hanno bisogno dei miei elogi, sanno cosa possono dare alla squadra perché l’hanno fatto vedere. A volte su Thuram si fanno titoli che mettono in discussione la sua qualità, ma è sempre stato un giocatore importante anche prima che arrivassi io. Pio è diventato un giocatore internazionale, nessuno si deve sorprendere. Loro possono migliorare, ma sono consapevoli di quanto siano importanti per il nostro gioco. Ha raggiunto uno status e un livello che solo in Italia può essere messo in dubbio ogni tanto. E’ Thuram, gioca in nazionale francese, ha fatto vedere le sue qualità. Ha margini di miglioramento, tira fuori la leadership e non fa pesare l’assenza di Lautaro”.

foto x inter